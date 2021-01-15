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В Буинском районе Татарстана фура протаранила легковушку — водитель «Лады» погиб на месте

18:33, 15.01.2021
В Буинском районе Татарстана фура протаранила легковушку — водитель «Лады» погиб на месте
Фото: pixabay.com

В Буинском районе Татарстана сегодня утром грузовой автомобиль протаранил легковушку. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте.

По данным пресс-службы МВД по РТ, авария произошла в 11.30. 57-летний водитель отечественного авто при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу грузовому автомобилю «Скания», в результате чего фура протаранила легковушку.

В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.

Татьяна Леухина
ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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