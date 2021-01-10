На месте крушения Boeing в Индонезии обнаружили обломки самолета

Спасатели нашли обломки фюзеляжа, электропроводку и шасси самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море. В ближайшее время части самолета доставят на берег. Поиск продолжается. Об этом сообщает Associated Press.



Находки нашли между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу, сообщил глава Национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито.

По словам главного маршала индонезийской авиации Хади Тьяджанто, авиация получила от группы водолазов отчеты, в которых сказано, что видимость в воде ясная, и это позволяет обнаружить части самолета. Маршал уверен, что место найденных обломков — место крушения самолета.

Напомним, министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади сообщал, что на борту потерпевшего крушение самолета индонезийской компании Sriwijaya Air находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Маргарита Головатенко