В Сирии более 20 пассажиров автобуса стали жертвами атаки террористов
В Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира террористы напали на автобус с пассажирами. Происшествие случилось в 16:00 по местному времени.
В результате погибли как минимум 25 человек, 13 получили различные травмы, сообщает RT со ссылкой на агентство SANA.
На прошлой неделе в Махачкале ФСБ совместно с МВД пресекли подготовку теракта. Они задержали четверых членов международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
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