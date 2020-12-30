В Сирии более 20 пассажиров автобуса стали жертвами атаки террористов

В Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира террористы напали на автобус с пассажирами. Происшествие случилось в 16:00 по местному времени.

В результате погибли как минимум 25 человек, 13 получили различные травмы, сообщает RT со ссылкой на агентство SANA.



На прошлой неделе в Махачкале ФСБ совместно с МВД пресекли подготовку теракта. Они задержали четверых членов международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).



Татьяна Демина