В России будут проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам

В России страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3% с 1 января 2021 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Госсовета РФ и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

— Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%, то есть выше инфляции, — передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ожидается, что в последующие годы индексация пенсий также будет выше инфляции.

В ноябре зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, как вырастут пенсии в 2021 году. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%. Таким образом, выплата увеличится на 1 тыс. рублей. С 1 февраля будут повышены денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.



Татьяна Леухина