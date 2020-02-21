После смерти подростка в Казани Следком запустил ролик для профилактики ЧП на железной дороге

Сегодня Приволжское управление на транспорте Следкома распространило социальный видеоролик с напоминанием об опасностях железной дороги. Это совместный проект следствия, ГТРК «Нижний Новгород», Горьковской железной дороги и благотворительного фонда «Жизнь без границ».

В 2019 году на перегонах и станциях ГЖД погибли 124 человека, 162 получили травмы, сообщил «Реальному времени» автор социального проекта — старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

16 февраля 2020 года в 22 часа 10 минут в Казани на перегоне Дербышки — Компрессорный погиб 16-летний подросток, пытавшийся перебежать рельсы перед электричкой. По данным следствия, машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить трагедию.