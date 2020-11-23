В Татарстане в результате столкновения двух автомобилей погиб 74-летний пенсионер

Фото: пресс-служба МВД Татарстана

В Татарстане на трассе столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них был не пристегнут и погиб на месте.

По данным МВД Татарстана, 74-летний житель Ижевска ехал на Lada 111730 по дороге Агрыз — Красный Бор. Около 5.00 мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus. В МВД уточняют, что пенсионер не был пристегнут, к тому же имел инвалидность из-за сердечно-сосудистого заболевания.

Фото: пресс-служба МВД Татарстана

В результате ДТП пенсионер скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Lada Largus управлял 36-летней ижевчанин. Он и его пассажир были госпитализированы с травмами.

Полиция проверяет обстоятельства аварии.