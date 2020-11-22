Голландский журналист смог взломать видеоконференцию министров обороны Евросоюза

Журналист голландского издания rtlnieuws.nl Даниэль Верлаан смог взломать закрытое совещание министров обороны стран Евросоюза, проходившее в Zoom. Ему не потребовались специальные хакерские навыки, он подсмотрел логин и пароль в Twitter одного из министров.

Верлаан присоединился к заседанию, чем вызвал недоумение чиновников: «Вы знаете, что принимаете участие в секретном заседании Совета по иностранным делам?»

Журналист поспешил отключиться, как только ему напомнили об уголовном преследовании за подобные нарушения.

Министры также остановили и перенесли встречу, чтобы уладить вопросы безопасности.