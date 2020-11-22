В Татарстане ожидается умеренный ветер и до -8°С

В воскресенье, 22 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков.

Ветер южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от -3°С до -8°С. В Казани метеорологи обещают 3—5 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах температура составит от -4°С до -7°С.

На дорогах возможна гололедица.