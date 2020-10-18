В Белоруссии силовики стреляли в воздух резиновыми пулями

В Минске силовики несколько раз выстрелили резиновыми пулями в воздух во время акции протеста. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

По данным СМИ, участники акции протеста приблизились к кордону силовиков на Партизанском проспекте, после чего раздались хлопки.

«Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух, после того как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов», — сказал он «РИА Новости».

Ранее МВД Белоруссии пригрозило протестующим применением боевого оружия.

