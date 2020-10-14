Проектирование трассы Москва — Казань планируют завершить к маю 2021 года

Проектирование скоростной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется завершить к маю 2021 года. Не исключено, что некоторые участки дороги откроют досрочно.

«Сейчас идет активная работа по проектированию и как раз по доработке технических решений, в том числе прохождения через населенные пункты», — рассказал в интервью «Российской газете» председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Он обратил внимание, что компания старается минимизировать последствия строительства трассы для близлежащих населенных пунктов: «Вариантов, где мы будем резать деревни пополам, не будет».

Общее финансирование трассы М-12 составит 705 млрд рублей. Активное строительство автодороги Москва — Казань стартует в 2021 году. В 2024 году мегапроект планируют сдать.

