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Строительство трассы Москва — Казань обойдется в 705 млрд рублей

11:05, 10.10.2020
Строительство трассы Москва — Казань обойдется в 705 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общее финансировании трассы М-12 (Москва — Казань) составит 705 млрд рублей. В том числе 332 млрд рублей в 2021—2023 годах поступят за счет средств федерального бюджета.

«Отмечу, что из девяти этапов М-12 уже сейчас законтрактованы восемь этапов на принципах «проектирование плюс строительство», так сказать, первые крупные ласточки ЕРС-контрактов в автодорожном строительстве», — говорится в докладе первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова.

Фото: realnoevremya.ru

Полностью трассу должны ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее «Реальное время» писало, что скоростная платная трасса М-12 свяжет Казань и Москву новой дорогой, по которой из одной столицы в другую можно будет добраться за 6,5 часа.

Строительство трассы запланировано на 2021 год.

Общество Татарстан
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