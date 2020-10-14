В Казани к концу октября планируют выполнить план программы «Наш двор» на 2020 год

На данный момент в Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроили 207 из 226 запланированных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности заканчиваются ремонтные работы между домами №171а и 171б по улице Авангардной. Там благоустроили тротуары, готовится к укладке асфальт на проезжей части. Обустроена детская площадка, ведется монтаж лавочек и урн.

Фото: kzn.ru

Работы по программе «Наш двор» планируется завершить к 25 октября. «Важно, чтобы мы успели все закончить до морозов. 19 территорий — не так много», — заключил первый заместитель мэра Казани Денис Калинкин.

В июле в мэрии города сообщили, что по президентской программе «Наш двор» в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани благоустроено 28 дворов, отремонтировано 10 внутриквартальных проездов.

