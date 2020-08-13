Рустам Минниханов одобрил идею перевода казанского метрополитена на беспилотную систему
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем АО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В ходе встречи были обсуждены вопросы модернизации подвижного состава метрополитена Казани, в том числе возможность запуска беспилотного движения. Управляющий директор АО «Трансмашхолдинг» Андрей Романчиков презентовал проект организации беспилотного движения в метро.
Минниханов одобрил идею перевода казанского метрополитена на беспилотную систему и поручил создать рабочую группу для более детального изучения вопроса. «Автоматизация процессов обеспечивает более надежную работу», — отметил он.
«Трансмашхолдинг» сотрудничает с казанским метрополитеном с 2011 года.
Ранее сообщалось, что в Казани строительство второй ветки метро планируют начать в конце 2020 года.
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