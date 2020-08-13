Рустам Минниханов одобрил идею перевода казанского метрополитена на беспилотную систему

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем АО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



В ходе встречи были обсуждены вопросы модернизации подвижного состава метрополитена Казани, в том числе возможность запуска беспилотного движения. Управляющий директор АО «Трансмашхолдинг» Андрей Романчиков презентовал проект организации беспилотного движения в метро.

Минниханов одобрил идею перевода казанского метрополитена на беспилотную систему и поручил создать рабочую группу для более детального изучения вопроса. «Автоматизация процессов обеспечивает более надежную работу», — отметил он.

«Трансмашхолдинг» сотрудничает с казанским метрополитеном с 2011 года.

Ранее сообщалось, что в Казани строительство второй ветки метро планируют начать в конце 2020 года.

