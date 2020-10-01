Бизнес и власти Татарстана обсудили сферу госзакупок — видео

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Бизнес видит несколько ключевых проблем в сфере гозакупок. Например, платное участие в торгах само по себе обременительно для многих предпринимателей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На эту особенность обратил внимание начальник отдела закупок АО «Региональная лизинговая компания РТ» Александр Лямин.

«Одна пятая пирога, условно говоря, за вами (малым бизнесом, — прим. ред.). Но с другой стороны, чтобы получить эту одну пятую, вы должны заплатить», — сказал представитель бизнеса.

Ему ответил гендиректор Агентства по госзаказу РТ Якова Геллер: «Этот вопрос о работе электронной торговой площадки и других, он настолько дискуссионный, что его надо обсуждать среди специалистов».

Руководитель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева отметила, что участие малого бизнеса в госзакупках сокращается. Это ведет к снижению конкуренции, что влечет за собой и невозможность сэкономить для государства.