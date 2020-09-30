Прибытие самолета из Казани в Пермь задержалось из-за тумана

Самолеты из Казани и Москвы задерживаются с прибытием в международный аэропорт Перми из-за густого тумана. Об этом сообщается в телеграм-канале пермского аэропорта.

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Так, рейс авиакомпании «ЮВТ-Аэро» из Казани должен был прибыть в Пермь в 9.20 (7.20 мск) и далее продолжить полет в Ноябрьск. Однако после нескольких кругов над городом самолет был перенаправлен на запасной аэродром в Ижевск.

По предварительной информации, туман в районе пермского аэропорта рассеется в течение часа.

