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Прибытие самолета из Казани в Пермь задержалось из-за тумана

09:25, 30.09.2020
Прибытие самолета из Казани в Пермь задержалось из-за тумана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самолеты из Казани и Москвы задерживаются с прибытием в международный аэропорт Перми из-за густого тумана. Об этом сообщается в телеграм-канале пермского аэропорта.

commons.wikimedia.org

Так, рейс авиакомпании «ЮВТ-Аэро» из Казани должен был прибыть в Пермь в 9.20 (7.20 мск) и далее продолжить полет в Ноябрьск. Однако после нескольких кругов над городом самолет был перенаправлен на запасной аэродром в Ижевск.

По предварительной информации, туман в районе пермского аэропорта рассеется в течение часа.

Происшествия Татарстан
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