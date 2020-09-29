Власти Белоруссии на 3 месяца заблокируют портал tut.by

Министерство информации Белоруссии сообщило, что с 1 октября выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается. Доступ к нему могут закрыть на 3 месяца.

«Приказом Министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В Мининформации пишут, что за неделю издание получило четыре предупреждения из-за распространения запрещенной информации.

В Мининформе указали, что по закону о СМИ республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска СМИ в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции