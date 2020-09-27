Арбитраж Татарстана отказался взыскивать с бывшего руководителя мусинского ТД «Спартак» более 400 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана не поддержал требование привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителя ТД «Спартак» Руслана Зинатова. С него планировали взыскать до 416,9 млн рублей.

Как сообщил конкурсный управляющий компании, решение арбитражного суда вынесено 21 сентября.

Отмечается, что Зинатов являлся руководителем ООО «Торговый дом «Спартак» и учредителем ООО «Торговый дом «Спартак-Казань».

По данным открытых источников, ТД «Спартак» на 100% принадлежал ООО «Торговый дом «Спартак-Казань». Уставный капитал компании составлял более 1 млрд рублей. Она была создана в 2001 году и входила в бизнес-империю экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Ранее мусинская УК «Татинк» уже предъявляла требования к ТД «Спартак» на 192 млн рублей.