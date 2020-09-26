Белгородец получил 6,5 года колонии за попытку мести создателям финансовой пирамиды

Житель Белгородской области получил 6,5 года колонии за нападение на промоутера интернет-проекта, в котором потерял крупную сумму. Об этом сообщает «Интерфакс».



По версии следствия, белгородец вложил в обещавший проценты проект 50 тысяч долларов и остался ни с чем после его закрытия. Затем он переехал в Казань. Устроившись водителем такси, он следил за промоутером.

В январе этого года он выследил обидчика на одной из городских парковок, избил его, надел на него наручники, усадил в его автомобиль Audi A7 и привязал к сиденью. Угрожая обидчику ножом, он требовал у него 250 тысяч долларов и данные о руководителях проекта.

После того как водитель авто согласился отдать ему деньги, злоумышленник, проехав несколько кварталов, похитил видеорегистратор, 21 тысячу рублей и вышел из машины.

Суд признал жителя Белгорода виновным в незаконном лишении свободы, вымогательстве, грабеже и незаконном завладении автомобилем.

Напомним, в мае сообщалось, что житель Белгородской области из мести похитил казанца на парковке и вымогал у него деньги.