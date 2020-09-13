Сабурская рассказала, как проходила агитация в местах заключения

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала, как проходила агитация в местах заключения.



Она пояснила, что в СИЗО есть телевизоры, внутреннее радио и существует возможность прогуляться. Также там распространялись листовки. А на избирательном участке, как и везде, предоставлялась информация о кандидатах, ответила Сабурская на вопрос «Реального времени».

Во всех СИЗО Татарстана проголосовали 100% граждан, имеющих избирательное право.

