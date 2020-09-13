В СИЗО Татарстана проголосовало 100% граждан, имеющих избирательное право

Во всех СИЗО Татарстана проголосовало 100% граждан, имеющих избирательное право, сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.



В СИЗО №1 проголосовали 514 человек. В исправительном центре ФСИН — 122 человека, которые обладают избирательным правом. В ИВС и спецприемниках тоже идет активное голосование.

11 сентября Сабурская посетила казанскую ПБСТИН, где находятся больные, совершившие преступления и в силу состояния здоровья направленные на принудительное лечение. Она рассказала как проходило голосование там. В медучреждении находится 791 человек, 659 из них имеют избирательное право. Для них тоже создана участковая избирательная комиссия.

В РКПБ им. Бехтерева 564 пациента имеют избирательное право. Там расположились два участка — один в самой больнице, один — в отделении на улице Волкова.

Во всех муниципальных образованиях республики работают более 50 общественных помощников омбудсмена. Они присутствуют в СИЗО (в Бугульме, Чистополе, Мензелинске), в ИВС, на закрытых участках учреждений здравоохранения.