В Казани проголосовал депутат Госдумы РФ от Татарстана Ирек Зиннуров

В воскресенье, 13 сентября, в Казани проголосовал депутат Госдумы от Татарстана, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров.

«Первое, что сделал я сегодняшним утром — это пришел на избирательный участок и проголосовал, призываю сделать это каждого жителя Татарстана, ведь от сегодняшнего голоса зависит будущее развитие нашей республики завтра. Сегодняшним своим голосом я выбираю стабильное развитие — развитие инфраструктуры, развитие экономики, стабильный рост уровня жизни граждан» — рассказал Зиннуров «Реальному времени».



Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил сегодня, что в республике уже проголосовало примерно 52% избирателей.

