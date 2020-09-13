Новости общества

09:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани проголосовал депутат Госдумы РФ от Татарстана Ирек Зиннуров

09:00, 13.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020
В Казани проголосовал депутат Госдумы РФ от Татарстана Ирек Зиннуров
Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 13 сентября, в Казани проголосовал депутат Госдумы от Татарстана, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров.

«Первое, что сделал я сегодняшним утром — это пришел на избирательный участок и проголосовал, призываю сделать это каждого жителя Татарстана, ведь от сегодняшнего голоса зависит будущее развитие нашей республики завтра. Сегодняшним своим голосом я выбираю стабильное развитие — развитие инфраструктуры, развитие экономики, стабильный рост уровня жизни граждан» — рассказал Зиннуров «Реальному времени».

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил сегодня, что в республике уже проголосовало примерно 52% избирателей.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем