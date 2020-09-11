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В Татарстане на выборах будут работать около 20 тыс. наблюдателей

10:24, 11.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020
В Татарстане на выборах будут работать около 20 тыс. наблюдателей
Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

В Татарстане за ходом выборов будут следить около 20 тыс. наблюдателей, рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Сегодня на участки республики вышли 2 254 наблюдателей от кандидатов, 6 733 от партий, 5 648 от Общественной палаты.

Впервые в Татарстане на выборах в качестве общественных наблюдателей выступят местные блогеры. В общей сложности к участию будут привлечены 100 блогеров из самых разных сфер. Такая инициатива принадлежит Общественной палате РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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