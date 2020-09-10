С 17 сентября запустят рейсы из Красноярска в Казань

Авиакомпании Nordwind и Pegas Fly 17 сентября запускают рейсы из Красноярска в Казань. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Красноярска.



Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам, в обратном направлении — по средам и воскресеньям. Длительность полета составит 4 часа 5 минут.

Прямые рейсы в Казань будут выполняться 30 ноября текущего года.

Напомним, с 14 октября из Казани возобновятся авиаперелеты в Дубай. При въезде туристам понадобится страховка, покрывающая лечение от коронавируса.