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С 17 сентября запустят рейсы из Красноярска в Казань

13:58, 10.09.2020
С 17 сентября запустят рейсы из Красноярска в Казань
Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпании Nordwind и Pegas Fly 17 сентября запускают рейсы из Красноярска в Казань. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Красноярска.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам, в обратном направлении — по средам и воскресеньям. Длительность полета составит 4 часа 5 минут.

Прямые рейсы в Казань будут выполняться 30 ноября текущего года.

Напомним, с 14 октября из Казани возобновятся авиаперелеты в Дубай. При въезде туристам понадобится страховка, покрывающая лечение от коронавируса.

БизнесТранспорт Татарстан
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