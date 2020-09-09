«Детей чуть заживо не сожгли!»: как под Чистополем горел школьный автобус, и кто виноват?

«В том году дети задыхались от копоти. Приходили черные от этого автобуса. Никто нас не слушал»

Сегодня около 8 часов утра на региональной дороге 16К-1236 в Чистопольском районе Татарстана загорелся школьный автобус с находящимися внутри детьми. Первыми об этом сообщили пользователи местного паблика «Типичный Чистополь» в Сети, опубликовав видео с места аварии и говорящие снимки, на которых хорошо видно почерневший, обугленный двигательный отсек «возрастного» проржавевшего пазика. Уже в первый час новость собрала «аншлаг» в комментариях:

«Весь ржавый, старый! Для детей должны быть только новые автобусы! Администрация, вы что-то переделываете, шило на мыло меняете, вот чем надо заняться», — написала разгневанная местная жительница Резеда Зарипова.

«Мне интересно... загорелся моторный отсек, а почему открыта передняя дверь, а не задняя. Так скажем, подальше от источника. Или она тоже неисправна была, как в принципе все в этом ржавом пазике. Как он вообще техосмотр прошел?» — возмутилась Марина Каргина.

«В том году дети задыхались от копоти. Приходили черные от этого автобуса. Столько вещей перепортили. Никто нас не слушал. С 1 сентября пустили нормальный автобус. А сегодня этот хлам пришел. И вот что натворили. Кто нам вернул бы наших детей?.. Могло произойти непоправимое», — призывала к ответу жительница одного из сел района Валентина Шаповалова.

На снимках хорошо видно почерневший, обугленный двигательный отсек «возрастного» проржавевшего пазика. Фото vk.com/typical_chist

«Вы бы знали, как быстро замели следы и убрали автобус, но видео-то есть, дети все сняли, не спрячешь!»

Как выяснило «Реальное время», этот школьный автобус каждое утро свозил детей из районных сел в среднюю школу села Александровка, проходя по маршруту село Средний Толкиш — село Малый Толкиш — деревня Фиков Колок — Александровка. Авария же произошла прямо на повороте в Фиков Колок, буквально в сотне метров от ожидающих посадки детей, которые стали свидетелями возгорания. Внутри, по разным данным, уже находилось от 10 до 20 ребят из Малого и Большого Толкиша.

Любопытно, что, по словам родителей воспитанников местной школы, начиная с 1 сентября детей в школу Александровки развозили на новеньких белых автобусах ПАЗ, и только сегодня в рейс по селам вышел старый, «измученный» автобус. «Реальному времени» удалось связаться с местной жительницей Валентиной Шаповаловой, дочь которой была на связи с ребятами, оказавшимися в аварии.

Авария произошла прямо на повороте в Фиков Колок, буквально в сотне метров от ожидающих посадки детей. Фото vk.com/typical_chist

— Моя дочь как раз ждала автобус недалеко от нашего дома. Смотрю — идет обратно и говорит: «Мама, наш автобус горит! Мне девочки позвонили, загорелся двигатель, автобус остановился, всех вывели на улицу». Никто сегодня в школу не поехал. Да и нас так трясло, вы не представляете, — рассказала женщина. — Дочь в слезах — у нее там подруги ехали, все дети испуганы, в слезах. У меня подруга в Малом Толкише, у нее две девочки ездят, она рассказала, что когда приехали забирать детей, их трясло, хотели в больницу везти, настолько напуганы были…

Супруг Валентины Шаповаловой побывал на месте аварии в первый час после возгорания. «Вы бы знали, как быстро замели следы и убрали автобус, вытерли перед от дыма, но видео-то есть, дети все сняли, не спрячешь!» — говорит родительница. На место аварии быстро прибыла директор школы Ирина Ефимова.

По словам родителей воспитанников местной школы, только сегодня в рейс по селам вышел старый, «измученный» автобус. Фото vk.com/typical_chist

Как выяснилось, проблема школьных автобусов в окрестностях Александровки существует давно. Обеспокоенные родители не первый год обивают пороги районной администрации и сообщают руководству школы о неисправности транспорта, на котором их дети вынуждены каждое утро добираться до школы из-за отсутствия образовательных учреждений вблизи дома.

— В прошлом году мы так намучились с этим автобусом, говорили, ходили к директрисе, ругались — и все без толку! Дети возвращались домой и высмаркивали копоть, сажу, потому что когда автобус ехал, выхлопные газы выходили: половина — наружу, а другая — в салон! Этот автобус на солярке ездит, представьте запах, — поделилась женщина. — А сколько испорченных вещей: в прошлом году купили дочери новую голубую куртку, из школы вернулась — куртка вся черная и не отстирывается из-за этой копоти. Я даже ревела… Скандалы такие были, и все равно никаких мер не принимали. Детей чуть заживо не сожгли!

Последнюю проверку автобус прошел только вчера и по ее результатам был допущен к перевозкам. Фото vk.com/typical_chist

Причина возгорания автобуса — короткое замыкание электропроводки, в дело вмешалась прокуратура

Позже информацию об инциденте подтвердили и в районной администрации, сообщив возмущенным родителям, что глава Чистопольского района Дмитрий Иванов взял ситуацию «под личный контроль», а на место аварии уже выехала исполняющая обязанности начальника управления образования. Официальная страница администрации Чистополя опубликовала оперативный отчет о промежуточных результатах разбирательств: так, по заявлению руководства предприятия-перевозчика, водитель среагировал оперативно и провел эвакуацию.

Последнюю проверку автобус прошел только вчера и по ее результатам был допущен к перевозкам. При этом за день до этого, 7 сентября, автобус также проходил проверку и допущен к рейсу не был. Техосмотр автобуса проводился в пункте техосмотра автомашин чистопольской компании АО «Таттехконтроль» на улице Курченко. По информации специалистов, которой располагают на данный момент в администрации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Однако такие объяснения не слишком успокоили местных жителей, и дискуссия с обвинениями администрации в халатности продолжилась. «Родители детишек, пишите заявление в прокуратуру», — посоветовал возмущенным комментаторам анонимный пользователь.

К полудню стало известно о том, что прокуратура действительно подключается к делу. Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев, прокурору Чистополя уже поручено проверить информацию об инциденте со школьным автобусом, а в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кто и почему не успел выполнить поручение Шамиля Гафарова?

Инцидент со школьными автобусами для республики — не единичный случай. Буквально две недели назад, 26 августа, в кабинете министров на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разгорелась нешуточная дискуссия о проблемах с транспортом в учебных заведениях сразу нескольких районов Татарстана.

Как докладывал тогда начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, в целом по Татарстану ситуация стабильная, однако остаются районы, в которых явно уделяется недостаточное внимание этому вопросу. Специалисты обнаруживали в школьных автобусах оголенную проводку и неработающие фиксаторы ремней безопасности. В числе «штрафников» оказались Аксубаевский, Альметьевский, Алькеевский, Высокогорский и Бугульминский районы, Чистопольский район же в черных списках не фигурировал.

Шамиль Гафаров резко высказался по теме и предложил коллегам в срочном порядке найти и наказать ответственных за плохое состояние автобусов лиц. Фото Максима Платонова

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин отметил, что перед открытием школьного сезона Дирекция ГБУ АИУС-РТ совместно с муниципальными образованиями с 3 по 7 августа уже провела проверку работоспособности оборудования, установленного на школьных автобусах. И по ее результатам было выявлено 106 недоступных по ГЛОНАСС транспортных средств, 32 автобуса с неработающими тревожными кнопками и 180 автобусов с неисправной голосовой связью. Однако по состоянию на 26 августа замечания по доступности автобусов сняты.

К обсуждению вопроса тогда подключился вице-премьер Татарстана — глава аппарата кабмина Шамиль Гафаров, резко высказавшись по теме, и предложив коллегам в срочном порядке найти и наказать ответственных за плохое состояние автобусов лиц.

— Опять по школьным автобусам… Все-таки было три месяца, чтобы все проверить… Ленар Ринатович, я прошу, если есть возможность, еще раз проверить все школьные автобусы до 1 сентября, — резюмировал тогда Шамиль Гафаров.

«Реальное время» продолжит следить за развитием ситуации.

Ольга Голыжбина