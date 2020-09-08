В Татарстане зэк пытался придушить охранника колонии

Фото: "Реальное время"

Устроил поджог в камере, напал на охранника колонии и заработал на новый срок осужденный альметьевской колонии №8 в Татарстане Саркис Манукян. Как выяснило «Реальное время», он признан виновным в дезорганизации деятельности колонии с применением насилия (ч. 3 ст. 321 УК РФ).



Согласно приговору Альметьевского горсуда, свой первый срок Манукян заработал в 2016 году в Оренбурге — за незаконное пересечение границы РФ. Свободы лишился на четыре месяца, а уже в 2017-м Приволжский райсуд Казани приговорил его к 7 годам лишения свободы — за незаконное лишение свободы, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное проникновение в жилище. Манукяна этапировали в альметьевскую колонию.

21 сентября 2019 года этот осужденный находился в помещении камерного типа, куда обычно водворяют за нарушения режима учреждения. Судом установлено: Манукян требовал от охраны, чтобы ему предоставили доступ к личным вещам в камере хранения, а получив отказ, поджег стол в своей камере.

Охрана отреагировала, прибежала в задымленную камеру тушить пожар, и в этот момент осужденный попытался вырваться за дверь. Его не выпустили, и он набросился на сотрудника исправительного учреждения, применив к нему удушающий прием. Охранник все же смог завести зэка поглубже в камеру, и в итоге сумел вырваться. Далее сотрудники колонии потушили пожар и оставили Манукяна в его камере.

В Альметьевском горсуде Манукян настаивал, что никого душить не пытался, хотел лишь выйти из задымленной камеры. Однако обстоятельства случившегося зафиксировала камера служебного видеорегистратора потерпевшего.

В итоге за новое преступление осужденный получил 2,5 года лишения свободы, а с учетом неотбытого срока суд определил ему окончательное наказание в 5,5 года в колонии строгого режима. Верховный суд Татарстана не нашел оснований менять наказание.