Названы причины, по которым казанские автобусы в жару ездят с включенной печкой

Пассажиры казанских автобусов жалуются, что в жаркую погоду в салонах продолжают работать обогреватели. «Реальное время» поинтересовалось у экспертов, с чем это может быть связано.

Замдиректора казанского ООО «Байлык» Владислав Люлин рассказал, что это может быть связано с тем, что из-за утренней прохлады слесари в автопарке включили функцию обогрева в салонах автобуса, а днем, когда уже распогодилось, выключить ничего нельзя. «И даже если печка выключена и вентилятор в ней не работает, трубы, которые к ней подходят, остаются горячими, ведь помпа гонит по ним нагретую охлаждающую жидкость. При этом во время движения горячий воздух поступает в салон самотеком, и у пассажиров может возникнуть ощущение, что печка включена».

Также водитель может включить печку в том случае, если у него плохо работает система охлаждения. Но Люлин подчеркнул, что так делать категорически запрещено, потому что это вредно для двигателя.

Автомеханик одного из ПАТП предположил, что не выключая печку в жару, водители таким образом экономят на тосоле: «Охлаждающая жидкость дорогая — вот и разбавляют, а то и вовсе заменяют ее наши умельцы водой. Вода ничего не стоит, но в ней при нагреве образуется накипь, которая забивает патрубки и радиатор охлаждения. А когда радиатор работает на одну треть или наполовину, охлаждение не обеспечивается, двигатель перегревается — и включенная печка становится единственным выходом».



Подробнее о причинах и о том, как в исполкоме и АТП РТ объясняют включенные печки в автобусах — в материале «Реального времени».