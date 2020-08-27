В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что будут делать при выявлении COVID-19 у школьников и педагогов

Заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что если у школьника подтвердится COVID-19, то весь класс уйдет на «удаленку».

Если же коронавирус будет обнаружен у учителя, каждый случай будет отрабатываться индивидуально. Заболевшего изолируют на 14 дней, будет выявляться круг контактных лиц, за остальными установят меднаблюдение.

В Роспотребнадзоре педагогическому составу рекомендовали максимально соблюдать меры разобщения и дистанции. По возможности отказаться от пребывания в учительской, исключить совместные чаепития, общение вне работы.

В новом учебном году за каждым классом закрепляется кабинет, к учащимся приходит учитель. Урок педагогу можно проводить без маски в том случае, если он стоит у доски, а дистанция до парт составляет не менее 1 метра. Средство индивидуальной защиты необходимо, если учитель вышел в коридор, общается с коллегой или родителями, решил пройтись по рядам.

Авдонина заметила, что все зависит от сознательности и грамотности учителей, поскольку дети заболевают COVID-19 редко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если у ученика выявят коронавирус, то весь класс отправят на «дистанционку» на две недели.

