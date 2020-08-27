С 1 сентября в республиканском центре «Сириус» стартуют профильные программы

В республиканском центре «Сириус» с 1 сентября стартуют профильные программы по трем направлениям: наука, искусство и спорт, сообщил исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов. В сочинском центре программы обычно занимают 24 дня, в республиканском же центре — 21.



В июне и в июле смены проходили дистанционно. В августе на базе химического лицея и в ДОЛ «Байтик» недавно завершились очные программы в пилотном режиме.

Ранее «Реальное время» сообщало об открытии в дистанционном формате первых смен «Сириуса» из-за пандемии коронавируса.