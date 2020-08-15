Правительство включило в список субсидируемых авиарейсов перелет из Казани в Оренбург

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российское правительство дополнило список субсидируемых внутренних авиарейсов. Этот список будет дополнен и направлением из Казани в Оренбург.

Всего в перечне 138 рейсов, среди них также направления из Уфы, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары и других городов.

В пресс-службе российского правительства отмечают, что в первую очередь на выплаты могут претендовать те компании, которые используют современные российские самолёты. При этом федеральные выплаты смогут получить и те перевозчики, которые уже субсидируются из региональных бюджетов.

«В июле Правительство выделило на субсидии 3 млрд рублей. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана увеличили субсидирование авиаперевозок на 27%, до 509 млн рублей.