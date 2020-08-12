Музыкант Cream Soda: «Казань — это вообще отдельный разговор, обожаю»

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В интервью проекту «А поговорить?» Ирины Шихман музыкант группы Cream Soda Дмитрий Нова рассказал, как относится к Казани. Он считает, что жители татарстанской столицы развивают город и продвигают его.

Он начал с рассказа о провалившемся в его родном Ярославле проекте по организации концертов. Музыкант посетовал, что ярославцы не хотят развивать свой родной город и уезжают из него. Остаются же самые безынициативные.

«Почему люди, допустим, в Нижнем Новгороде чувствуют себя круто, развиваются и развивают людей там? В Екатеринбурге также, мы много где побывали, в Новосибирске тоже классные есть места и классные тусовки. Казань — это вообще отдельный разговор, обожаю», — заявил Дмитрий Нова.

Он подчеркнул, что желает родному Ярославлю такой же судьбы.