Вручение паспортов и актанышские груши: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 12 августа

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин старается не отставать от времени и находиться рядом с молодежью. На этот раз он вручал паспорта юным гражданам РФ. Церемония явно прошла в торжественной обстановке, юноши и девушки одеты весьма нарядно.

Традиционно глава актанышского района Энгель Фаттахов делится видами природы. На этот раз он выложил фотографии сочных спелых груш, выросших на ветках дерева где-то в подведомственном ему районе.

Также красивыми видами решил порадовать подписчиков Рягат Хусаинов. Выложенное им фото лениногорского парка можно принять за снимок, сделанный где угодно, хоть в Крыму, хоть в Булонском лесу. Если фотографировал сам глава района, то нужно отдать ему должное, композиция, цвета — все на уровне.

В Апастовском районе начались народные сходы. Глава района Равиль Хисамутдинов написал в Instagram, что поднятые жителями вопросы не останутся незамеченными.

Евгений Калашников