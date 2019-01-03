Медведев распорядился выделить на льготные лекарства более 31 млрд рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 31,3 млрд рублей отдельным категориям граждан в регионах страны на лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания.

«Утверждено распределение в 2019 году субвенций в объёме 31,367 миллиарда рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Напомним, что в конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума. Размер минимальной зарплаты должен составить 11 280 рублей.