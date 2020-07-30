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У телеканала «Челны-ТВ» сменился руководитель

14:55, 30.07.2020
У телеканала «Челны-ТВ» сменился руководитель
Фото: vk.com/renat1717

У компании «Челны-ТВ» — новый руководитель. Им стал бизнесмен, директор рекламного агентства «Медиа РТ» Ренат Гиззатуллин.

На этом посту он сменил Зульфию Султанову, которая совмещала работу на телевидении и в газете «Челнинские известия» на протяжении почти четырех лет. Теперь Султанова сосредоточится на обязанностях главного редактора издания.

Ренат Гиззатуллин приступит к своей работе 1 августа, пишет «Татар-информ».

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