У телеканала «Челны-ТВ» сменился руководитель

У компании «Челны-ТВ» — новый руководитель. Им стал бизнесмен, директор рекламного агентства «Медиа РТ» Ренат Гиззатуллин.

На этом посту он сменил Зульфию Султанову, которая совмещала работу на телевидении и в газете «Челнинские известия» на протяжении почти четырех лет. Теперь Султанова сосредоточится на обязанностях главного редактора издания.

Ренат Гиззатуллин приступит к своей работе 1 августа, пишет «Татар-информ».