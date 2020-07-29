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Усович выступил на корпоративе в Набережных Челнах за 100 тысяч рублей

19:11, 29.07.2020
Усович выступил на корпоративе в Набережных Челнах за 100 тысяч рублей
Фото: youtube.com

Юрий Дудь выпустил интервью с комиком Иваном Усовичем. Артист рассказал, что за день до этого выступал на корпоративе в Набережных Челнах.

Цена за одно выступление на корпоративе составляет 100 тысяч рублей, признался Усович. На вопрос журналиста о том, кого он веселил, артист ответил:

«Какую-то компанию. Не помню название. Что-то с инвестициями […] Ну я спросил, мошенники они или нет. Они сказали нет».

Напомним, что Иван Усович на сегодня считается одним из самых популярных стендап-комиков в России.

Общество Татарстан
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