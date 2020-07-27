Все кандидаты в президенты Татарстана подали документы в ЦИК республики

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центризбирком Татарстана принял документы для регистрации кандидатов в президенты республики. Бумаги подали все выдвинутые партиями представители.

Пока зарегистрирован только один кандидат — действующий президент РТ Рустам Минниханов. Документы остальных претендентов на должность проверяются, сообщает пресс-служба республиканского ЦИК.

«После проверки представленных в документах сведений мы соберем очередное заседание Центризбиркома Татарстана и примем решение относительно регистрации каждого кандидата. Думаю, это случится в ближайшее время», — приводит пресс-служба слова главы ЦИК РТ Андрея Кондратьева.

Помимо личных сведений и подписей в свою поддержку каждый кандидат представил в Центризбирком республики список из трех человек для наделения полномочиями члена Совета Федерации. В случае избрания кандидата одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора.

Напомним, Минниханов был зарегистрирован кандидатом на выборы президента РТ на прошлой неделе. Заседание ЦИК РТ прошло 24 июля.