Все кандидаты в президенты Татарстана подали документы в ЦИК республики
Центризбирком Татарстана принял документы для регистрации кандидатов в президенты республики. Бумаги подали все выдвинутые партиями представители.
Пока зарегистрирован только один кандидат — действующий президент РТ Рустам Минниханов. Документы остальных претендентов на должность проверяются, сообщает пресс-служба республиканского ЦИК.
«После проверки представленных в документах сведений мы соберем очередное заседание Центризбиркома Татарстана и примем решение относительно регистрации каждого кандидата. Думаю, это случится в ближайшее время», — приводит пресс-служба слова главы ЦИК РТ Андрея Кондратьева.
Помимо личных сведений и подписей в свою поддержку каждый кандидат представил в Центризбирком республики список из трех человек для наделения полномочиями члена Совета Федерации. В случае избрания кандидата одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора.
Напомним, Минниханов был зарегистрирован кандидатом на выборы президента РТ на прошлой неделе. Заседание ЦИК РТ прошло 24 июля.ОбществоВласть Татарстан
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