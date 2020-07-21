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В отношении основателя «Галереи вин» не смогли провести проверку на преднамеренное банкротство

19:29, 21.07.2020
В отношении основателя «Галереи вин» не смогли провести проверку на преднамеренное банкротство
Фото: realnoevremya.ru

Финансовый управляющий основателя «Галереи вин» Якова Цейнштейна сообщил, что в отношении должника невозможно провести проверку о наличии или отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

Также отсутствуют основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд РТ ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Цейнштейна. В прошлом году он уехал в Израиль.

Бизнес Татарстан
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