Казанского мастера тату посадили на 9 лет

Фото: скриншот видео НТВ

Советский райсуд Казани вынес обвинительный приговор казанскому культуристу и мастеру тату Антону Счусу. За распространение наркотиков и нападение на полицейского он получил 9 лет колонии строгого режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



По версии обвинения, Счус решил подзаработать «закладчиком» дури. И 30 июля 2019 года забрал из тайника не менее 107,9 г мефедрона и не менее 7,6 г гашиша. Передвигался на каршеринговой машине и не подчинился требованию полицейских об остановке, однако в результате резкого маневра выехал на встречную полосу и совершил аварию.

Судом установлено: при задержании обвиняемый оказал сопротивление полицейским — одного ударил кулаком, повалил на землю и распылил в лицо газовой перцовый баллончик.

Свертки с наркотиками у задержанного нашли в нижнем белье. Тот заявил — взял их для себя, а полицейских просто испугался.

Дело Счуса рассматривал судья Сергей Жиляев. Приговор еще не вступил в силу.