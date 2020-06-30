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Следком: в Татарстане мошенник получил грант на поддержку фермеров в размере 6,5 млн рублей

21:01, 30.06.2020
Следком: в Татарстане мошенник получил грант на поддержку фермеров в размере 6,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Высокогорского района. По версии следствия, он незаконно получил 6,5 млн рублей в качестве поддержки начинающим фермерам.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, в 2018 году подозреваемый был зарегистрирован как глава фермерского хозяйства. Он арендовал участок в Шалинском сельском поселении Пестречинского района. Составил смету расходов на создание животноводческой фермы и запросил грант у Минсельхозпрода РТ. В итоге в качестве поддержки мужчина получил 6,5 млн рублей.

Следствие настаивает: план не был реализован, а деньги злоумышленник использовал не по назначению.

Напомним, сегодня Следственный комитет провел обыски в здании инспекции Госстройнадзора РТ.

Происшествия Татарстан
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