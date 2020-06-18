На литейном заводе КАМАЗа потушили пожар
На литейном заводе КАМАЗа в цехе чугунного литья произошел пожар. Возгорание случилось сегодня утром из-за утечки масла при запуске гидравлического пресса.
Как сообщает пресс-служба предприятия, пожар был площадью 100 кв. м. В 11.35 очаг возгорания был ликвидирован, в настоящее время идет проливка.
Весь персонал эвакуирован, пострадавших нет. Ведется расследование причины возгорания.Происшествия Татарстан
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