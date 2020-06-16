ВСК и «РусСюрвей» разработали рекомендации по снижению вероятности наступления убытков от перерывов производственной деятельности

Страховой Дом ВСК совместно с компанией «РусСюрвей», специализирующейся в оценке рисков и имеющей в этой области многолетний опыт, разработали рекомендации для бизнеса при возобновлении работы предприятий после режима самоизоляции.

Мероприятия, рекомендованные руководителям и ЛПР на предприятиях, возобновивших работу после снятия ограничений, направлены на предотвращение возможных убытков, которые могут возникнуть в ходе возобновления производственных процессов. А также на решение задач по снижению вероятности наступления возможных имущественных убытков и убытков от последующих перерывов производственной деятельности, например, из-за пожаров, взрывов и аварий.

«Пандемия коронавируса вызвала принятие беспрецедентных мер по борьбе с ее распространением, полностью или частично была приостановлена деятельность многих промышленных, торговых и общественно-культурных предприятий, объектов оказания услуг населению. Однако постепенная отмена вышеуказанных ограничений и возобновление деятельности этих организаций может повлечь за собой повышение имущественных рисков. Как известно, наиболее опасным и ответственным этапом всех производственных процессов является пуск технологического оборудования после его остановки. Повышению степени риска также способствует снижение производственной и технологической дисциплины при возобновлении работы персонала по истечении достаточно длительного перерыва, восстановление технологических и логистических цепочек и связей», — прокомментировал Алексей Штанько, вице-президент, руководитель центра технической оценки риска Страхового Дома ВСК.

Помимо распространения данных рекомендаций, ВСК оказывает консультации клиентам по потенциальным угрозам и рекомендованным общим мероприятиям. При необходимости, силами экспертов «РусСюрвей» возможно проведение оценки рисков предприятия. В условиях, когда ограничительные меры из-за пандемии не позволяют попасть на территорию обследуемого объекта, разработан формат, при котором оценка рисков проводится без выезда на объект, только по запрошенным материалам, фотографиям и результатам телефонных консультаций с ответственными сотрудниками страхователя.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»