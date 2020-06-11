Банки просят разрешить блокировать сомнительные переводы без согласия клиента

Российские банки попросили Центробанк разрешить им блокировать подозрительные денежные переводы, которые могут совершаться без согласия клиента, в том случае если с ним не удалось связаться.

Сейчас по закону кредитные организации должны возобновлять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочих дней.

В письме участников банковского рынка говорится, что такая мера нецелесообразна, поскольку за два дня клиенты могут не успеть понять, что попались на уловку мошенников. Авторы обращения предлагают либо исключить эту норму, или отказывать в проведении операции, если клиент не вышел на связь, пишет «РИА Новости».

Вчера клиенты Сбербанка пожаловались на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса. В банке заявили, что такие случаи не системные и по каждому из них проводится отдельная проверка.

