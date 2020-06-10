В Татарстане для членов ТИК и УИК закупили свыше 3 млн средств индивидуальной защиты

В Татарстане для обеспечения безопасности членов ТИКов и УИКов во время проведения голосования по поправкам в Конституцию закупили свыше 3 млн масок, почти столько же пар латексных перчаток и более 90 тысяч литров антисептика.

Также более 21,4 тыс. членов участковых избирательных комиссий примут участие в тестировании на COVID-19. В Татарстане при проведении общероссийского голосования задействуют 2 810 избирательных участков.

По состоянию на 1 января 2020 года в Татарстане 2 938 433 избирателя, передает пресс-служба ЦИК республики.

Сегодня ЦИКу Татарстана передали изготовленный тираж бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Всего отпечатано 2 938 433 бюллетеня, они будут на русском и татарском языках. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.



Помимо этого, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в нескольких регионах России организуют видеонаблюдение за голосованием по поправкам к Конституции. В данный список вошел и Татарстан.

