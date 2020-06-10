Персонал аэропорта «Бегишево» находится в режиме простоя с начала апреля

В Татарстане аэропорт «Бегишево» отправил в простой 665 сотрудников. В этом режиме предприятие находится с 1 апреля.

«На 9 июня 665 человек — простой, четыре человека — отпуска без сохранения заработной платы», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минтруда Татарстана.

В самом аэропорту заявили, что персонал отправлен в простой с начала апреля. При этом некоторые сотрудники привлекаются для планового обслуживания самолетов.

По данным Росавиации, пассажиропоток «Бегишево» в апреле 2020 года упал в 23,7 раза по сравнению с показателем апреля 2019 года — до 2,5 тыс. человек.

Напомним, что на сегодня АО «Аэропорт «Бегишево» на 100% принадлежит КАМАЗу. До начала режима самоизоляции руководство воздушной гавани Закамья планировало открыть международный терминал к концу 2020 года.