МФЦ Татарстана предупредил о спекуляциях на талонах на прием

МФЦ Татарстана предупредил о продаже талонов на прием от сторонних лиц.

Из-за того, что центры сейчас принимают только по предварительной записи, она расписана на месяц вперед. Этим пользуются некоторые граждане, которые начинают продавать другим места в очереди.

Директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова отметила, что сотрудники центра знают о незаконных действиях и просят посетителей рассказывать о таких инцидентах. Если случаи продажи подтвердятся, сведения о них будут переданы в правоохранительные органы.

Музафарова подчеркнула, что у посетителей всегда есть возможность обратиться лично к сотрудникам МФЦ, объяснить ситуацию и в случае объективной возможности получить услугу.

Для того, чтобы свести к минимуму перепродажу талонов в МФЦ, там рекомендуют аннулировать запись на портале госуслуг РТ или через кол-центр учреждения, если прийти на прием не получается, передает пресс-служба МФЦ.

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