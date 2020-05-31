В Челнах в июне начнется второй этап отключения горячей воды
В Набережных Челнах второй этап отключения горячей воды пройдет с 8 по 21 июня.
В это время в городе пройдут гидравлические испытания на плотность и прочность теплосети, а также их текущий ремонт.
Как сообщает пресс-служба исполкома Челнов, водоснабжение будет отсутствовать в ГИБДД, «Таттехконтроле», Питомнике служебных собак, ТЦ «Лента», Дирекции КамАЗа, Госкомприроды, «Акибанке», Доме правосудия и в других зданиях.
С полным списком домов, попадающих под отключение горячей воды, можно ознакомиться на сайте мэрии города.
Недавно мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в городе. Ознакомиться со списком домов можно здесь.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым