Экс-глава «Интехбанка» стал генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков

Экс-глава правления казанского «Интехбанка» Константин Тимофеев назначен генеральным директором федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков). Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Тимофеев назначен главой Фонда защиты прав дольщиков сроком на 3 года.

На должность главы этого фонда Тимофеева предлагал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, набсовет АО «Дом.РФ» (председателем которого является Хуснуллин) предложил российскому правительству досрочно прекратить полномочия гендиректора федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков) Олега Говоруна и рассмотреть на эту должность кандидатуру Константина Тимофеева.

Константин Тимофеев — уроженец Казани, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт имени В.В. Куйбышева по специальности «Экономика и социология труда».

До декабря 2018 года Константин Тимофеев возглавлял Москомстройинвест — ведомство, которое входит в стройкомплекс Москвы и занимается подготовкой документов для градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), которая согласовывает девелоперские проекты, а также курирует достройку проблемных жилых комплексов.

До этого он работал в финансовых структурах. В частности, в 1996—2009 годах он возглавлял правление казанского «Интехбанка», в 2009—2010 годах — московский филиал банка «Ак Барс».

