Эфиры с выпускниками, музыкальные агрофермы и Хаапасало: новое в «Инстаграме» глав районов Татарстана 29 мая

«Реальное время» подготовило очередную подборку постов глав районов Татарстана из «Инстаграма»

Сегодня глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил всех одиннадцатиклассников с последним звонком и провел прямой эфир с выпускником лицея №2 Романом Седельниковым. Он поинтересовался у школьника, как проходит празднование в условиях самоизоляции и какое сейчас настроение у выпускников.

Роман признался, что сначала у всех было смятение из-за того, что последний звонок будет в «онлайне». «Потом как-то все улеглось, и мы поняли, что на самом деле сейчас творится история. Мы первый класс, первые выпускники, которые так отмечают свой выпускной. Мы 2 месяца фактически проучились в онлайн-формате, даже не приходя в школу. Я думаю, что за этим форматом будущее», — сказал выпускник.

Вслед за коллегой выпускников поздравил и глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов. Он оставил на своей страничке двухминутное видео-поздравление 11-классников, в котором отметил, что школьники на отлично усвоили «еще один жизненный урок под названием «дистанционное обучение». В комментариях одна из подписчиц не удержалась от комплиментов главе района: «Какой интеллигентный и представительный глава Апастовского района! Гордость за район!», — написала она.

А глава Нижнекамского района Айдар Метшин поздравил молодежь с другим праздником — Днем химика, опубликовав сторис с будущими нефтехимиками Нижнекамска. Жаль, что улыбок присутствующих не видно из-за масок.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов, помимо поздравлений, оставил на своей страничке информативный пост про снижение абонентской платы за детсады в республике. Рассказав все подробности, он поинтересовался у подписчиков, ходят ли их дети в детские сады и в какие именно. Комментарии пользователей, ответивших на вопросы, чиновник не забыл «лайкнуть».

Теплая пора — активное время для фермеров, об этом напомнил сегодня руководитель Лаишевского района Ильдус Зарипов. Он сегодня побывал на агрофирме «Атабаевская», где осмотрел работы по реконструкции помещений для разведения гусей. Оттуда Зарипов выложил музыкальное видео.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов сегодня опубликовал фото с финским актером Вилле Хаапасало. Свой пост, так же как и вчерашнее фото собак, он никак не подписал. Пока что лишь один подписчик оценил фото со звездой и оставил эмоджи в виде бицепса.



Татьяна Леухина