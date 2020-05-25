Эрмитаж открыл казанский филиал, чтобы опробовать на нем новую систему посещения

Эрмитаж в первую очередь открывает филиалы в Казани и Амстердаме. В них главный музей страны опробует новую систему посещения.

«У нас один Эрмитаж только что открылся в Казани, через несколько дней открывается другой Эрмитаж — в Амстердаме, и вот собираем весь этот опыт и распространяем среди коллег, с тем, чтобы действительно создать систему, в которой людям будет комфортно», — приводит ТАСС слова гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Казанский филиал Эрмитажа до 18 октября продлил выставку «Матисс. Пикассо. Шагал... Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа», которая должна была завершиться вчера.

Правила посещения филиала в столице Татарстана следующие: обязательное ношение масок и перчаток, сеансы для посещения, чтобы не скапливались люди. Посетитель записывается заранее. В зал пускаются не более 10 человек.

В первый день в «Эрмитаж-Казань» пришли только четыре человека.