В Казани на новом поезде метро проводятся пусконаладочные работы
В Казани после пусконаладочных работ на линию метро выйдет новый поезд. Состав уже прибыл в Казань с завода «Метровагонмаш», сообщает пресс-служба мэрии.
Сегодня новый поезд находится на станции Вахитово, в ночь на 23 мая он будет доставлен в электродепо «Метроэлектротранса», сообщил главный инженер предприятия Алексей Смирнов.
У нового поезда нет межвагонных дверей, что позволит пассажирам соблюдать дистанцию и свободно перемещаться из вагона в вагон. В вагонах установлены автоматические системы обеззараживания воздуха.
Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места в головных вагонах. В новом поезде есть места для зарядки гаджетов с USB-разъемами.
Одним из главных достоинств поезда является плавность и тишина торможения.
В казанском метро запретили вход пассажиров без масок и перчаток. Тех, кто пытается пройти без средств индивидуальной защиты, разворачивают.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым