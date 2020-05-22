В Казани на новом поезде метро проводятся пусконаладочные работы

Фото: Комитет по транспорту

В Казани после пусконаладочных работ на линию метро выйдет новый поезд. Состав уже прибыл в Казань с завода «Метровагонмаш», сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня новый поезд находится на станции Вахитово, в ночь на 23 мая он будет доставлен в электродепо «Метроэлектротранса», сообщил главный инженер предприятия Алексей Смирнов.

У нового поезда нет межвагонных дверей, что позволит пассажирам соблюдать дистанцию и свободно перемещаться из вагона в вагон. В вагонах установлены автоматические системы обеззараживания воздуха.

Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места в головных вагонах. В новом поезде есть места для зарядки гаджетов с USB-разъемами.

Одним из главных достоинств поезда является плавность и тишина торможения.

В казанском метро запретили вход пассажиров без масок и перчаток. Тех, кто пытается пройти без средств индивидуальной защиты, разворачивают.

