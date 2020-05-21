Заявление на детские 10 тысяч теперь можно подать и в МФЦ Татарстана

Фото: Илья Репин

Выплаты по 10 тысяч: теперь и в МФЦ

С 21 мая обратиться за выплатой детям от трех до 16 лет можно и в МФЦ Татарстана. Об этом заявил главный методолог МФЦ в Татарстане Руслан Нигматуллин. До сих пор это можно было сделать или через портал госуслуг, или подав личную заявку в ПФР (в случае если заявитель — опекун, а значит, по правилам, не может подать электронную заявку на «Госуслугах»).

Точно так же, как при оформлении заявки по другим каналам, заявление будут рассматривать пять рабочих дней. Три рабочих дня отводятся на перечисление средств. Выплаты начнутся с 1 июня, как и планировалось.



Чтобы получить услугу, нужны будут следующие документы:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

СНИЛС заявителя и ребенка;

номер банковского счета, на который поступит выплата.

Два важных момента. Во-первых, в заявлении надо указать данные банковского счета именно заявителя. Выплата не может быть переведена на счет иного лица.



Во-вторых, рекомендуется указать адрес электронной почты заявителя (он может потребоваться для уточнений при рассмотрении заявлений).

На официальном сайте МФЦ можно скачать и заранее заполнить заявление. Прием в МФЦ осуществляется по предварительной записи: или через «Госуслуги», или через кол-центр по телефону 8(843) 222- 06-20.



Кто имеет, а кто не имеет права на выплату

На единовременную выплату в 10 тысяч претендуют дети, которые рождены с 11 мая 2004-го по 30 июня 2017 года.



На дату 11 мая опираются, поскольку она правоустанавливающая — именно тогда был издан указ президента №317, расширяющий круг семей, имеющих право на адресную поддержку государства.

Если в семье несколько детей, подходящих под условия единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, то ее получат на каждого. На каждого из них отдельно писать заявление не надо: их можно вписать в одну заявку.

На выплату не имеют права лица, не имеющие российского гражданства, и граждане России, постоянно проживающие за границей. Также под выплату не попадают дети, родившиеся за пределами указанного временного промежутка.

Заявки на выплату принимаются до 1 октября. Налог на доход с этих средств взиматься не будет. В правилах осуществления этих выплат есть оговорка: они не включаются в состав дохода, который учитывается официальными органами для оформления субсидий, поскольку эти деньги — адресная поддержка.

Во время своего доклада Владимиру Путину Рустам Минниханов вчера озвучил, что пособие в размере 10 000 рублей получат 640 377 детей из Татарстана.

Людмила Губаева